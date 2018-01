Futura lança atrações grátis e sob demanda

A pesar de discutir educação e tecnologia em sua programação, o canal Futura ainda não havia deixado disponível seu conteúdo em serviços sob demanda. Esta semana, a emissora está lançando episódios de diferentes temporadas de Um Pé de Quê?, com Regina Casé, e Tempos de Escola, comandado por Serginho Groisman. As atrações abrem alas para produções do canal nos serviços de vídeo sob demanda Muu, gratuito para assinantes de operadoras como Net, GVT, CTBC e Multiplay, e no Now, sem custo para assinantes da Net em alta definição. Em fevereiro, o infantil As Aventuras de Teca e Umas Palavras estarão disponíveis.

Raros na TV, curtas de cineastas como Glauber Rocha e Rogério Sganzerla serão mostrados na Semana Cine Clube Clássicos, que o canal Arte 1 começa a exibir na segunda, às 21h30. Parte das cópias são restauradas. A estreia será O Pátio (1962), do diretor baiano.

Pouco popular no Brasil, o futebol americano anda surpreendendo com o bom desempenho de audiência na ESPN. O jogo entre Seattle Seahawks e San Francisco 49ers deixou o canal na liderança na faixa da TV paga que alcança homens de 18 a 24 anos.

Além de levar uma equipe para a cobertura do Super Bowl, principal campeonato do esporte, nos EUA, a ESPN vai transmitir a partida em cinemas de 18 cidades brasileiras.

Na edição de despedida, no sábado, o TV Xuxa bateu seu recorde de audiência com 12 pontos (cada ponto equivale a 65 mil domicílios na Grande SP). Foi o maior índice desde o ano passado.

Com Gilberto Gil na narração, a série A Bola estreia este domingo dentro do Esporte Espetacular. Produzida pela Pindorama Filmes, a atração vai mostrar outras modalidades com bola, que se assemelham ao futebol, praticadas em países como Tailândia e Mianmar.

Na luta. Além de apresentar e produzir o Isa Vida y Sabor, exibido em espanhol na América Central e em canais latinos nos EUA, a brasileira Isa Souza foi sozinha à feira de mercado de TV Napte, em Miami, tentar negociar o programa com outros países. A gaúcha sonha em trazê-lo para o Brasil.

Para relembrar seu passado, Heródoto Barbeiro, atualmente na Record News, conversa hoje com futuros jornalistas, às 9h30, em um evento de volta às aulas na Faculdade Belas Artes, na Vila Mariana.

Com novos integrantes, o CQC volta ao ar em 17 de março. Testes ainda estão em andamento.

Agora, ela tem até sotaque. Sem falas em Correio Feminino, exibido no Fantástico, a modelo Cintia Dicker será Milita, filha do italiano Giácomo (Antonio Fagundes), na novela Meu Pedacinho de Chão, em abril. "É o resgate das minhas raízes do interior, coisa que no mundo da moda, cheio de glamour, a gente acaba esquecendo", disse à Contigo!, amanhã nas bancas.