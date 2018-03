Não tem lógica nenhuma torcer que nem um imbecil para um time de futebol. Isso me dói, porque não consigo controlar o que sinto. É uma perda de tempo na minha vida que não se explica. Sou uma espécie de obeso mórbido que não consegue parar de comer bacon. É de uma irracionalidade completa. E não vou nem entrar na questão daqueles animais que brigam entre si por conta de futebol, estou me colocando um grau abaixo desses idiotas. Mas será que sou tão diferente assim? Tudo bem, não espanco outros seres humanos por conta do Vasco, mas grito com a TV, xingo jogadores como se eles pudessem me ouvir do meu quarto. Não gosto do convívio com outros seres humanos durante a partida. No máximo se for torcedor do Vasco, mas, mesmo assim, me irrita.

Quer dizer, no fundo, sou um pouco hooligan de mim mesmo. Vou acabando comigo por causa de um time que (e agora estou falando de qualquer time de futebol brasileiro) não tá nem aí para seus torcedores, que não tem a menor vontade de se estruturar para apresentar um bom futebol ou se consolidar como um time profissional, que tem um presidente que visa aos próprios interesses e não se importa minimamente com o esporte. Posso falar isso com conhecimento de causa, porque o mais novo presidente eleito do Vasco da Gama é o Eurico Miranda. Como é que alguém consegue sair de casa e ir ao estádio sabendo que o presidente do seu clube é esse sujeito? Se nem isso me impede de parar a minha vida para saber quanto foi o último jogo do Vasco, é porque realmente não há controle sobre esse tipo de sentimento. E o pior é que a gente nasce sem time nenhum. A gente é que escolhe ser idiota. Tive a opção de ser livre, mas me prendi a um sentimento que não me deixa descansar. Porque não acaba nunca.

Todo ano é um sofrimento. Porque só um time pode ser campeão. Um! Ou seja, por ano, 37 times da Série A do Brasileirão têm seus torcedores deprimidos. O custo-benefício de gostar de futebol é muito baixo! E, no ano seguinte, é a mesma coisa! Se alguém souber de um jeito de me fazer parar, por favor, aceito sugestões. Enquanto isso: Vamos torcer pro Vasco ser campeão, São Januário, meu caldeirão!!!!