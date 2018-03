Futebol faz gols nas letras

Nem no Brasil nem no exterior o futebol costuma ser bem tratado pela literatura. Não que não haja livros sobre futebol. Há, e muitos. O raro é que sejam bons. E mais raro ainda que dois ótimos exemplares sejam publicados quase ao mesmo tempo como Páginas Sem Glória, de Sérgio Sant'Anna, e O Barça - Todos os Segredos do Melhor Time do Mundo, de Sandro Modeo.

À parte a boa qualidade e terem o futebol como foco, são em tudo diferentes. Sant'Anna é um dos nossos melhores ficcionistas. Modeo, um jornalista italiano que costuma escrever sobre futebol, mas de maneira toda particular, evitando os clichês dos seus colegas de ofício.

Páginas Sem Glória (Companhia das Letras, 184 págs., R$ 29,50), na verdade, é um livro que inclui três relatos, entre eles o mais extenso - e o que nos interessa - e dá título ao volume. É tão superior aos outro dois, os contos Entre as Linhas e O Milagre de Jesus, que mereceria um volume autônomo. Pequeno, também, pois tem apenas 107 páginas. Mas elas estão entre o que de melhor já se produziu neste país tendo o futebol como tema. São, na verdade, páginas gloriosas.

Para traçar o perfil do seu personagem - o jogador José Augusto Fonseca, o Conde -, Sant'Anna se vale de memórias de infância e juventude e de toda a sua experiência como frequentador do assunto - é dele, também, outra excelente ficção sobre o jogo da bola, Na Boca do Túnel (in 22 Contistas em Campo, Flávio Moreira da Costa (org.), Ediouro).

Páginas Sem Glória é narrado em primeira pessoa. O narrador conhece o Conde através de um tio que teria privado da intimidade do jogador. Paulista exilado no Rio, Zé Augusto era filho de família rica, pai advogado influente. Começou a brilhar em peladas de praia, foi notado por olheiros e levado para o Fluminense, clube da elite (estamos nos anos 50) no qual pouco fica devido à postura arrogante e indisciplinada. Vai parar no Bonsucesso, onde escreve essas páginas sem glória que dão título à novela.

A história - real - do futebol brasileiro é composta de personagens magníficos, desde os ídolos que deram certo, no campo e na vida, como Pelé e Zico, até os trágicos, como Garrincha e Heleno de Freitas. Na figura ficcional de Zé Augusto, vemos um pouco de cada um deles, e de nenhum. No universo ágrafo do futebol, o Conde era culto, refinado, educado. Vinha de família rica. Lembra em muitos aspectos, Heleno (que é citado no relato). Mas o destino do Conde nem de longe se assemelha ao trágico de Heleno que, depois de ter tido tudo, morreu louco num asilo de Barbacena, atingido pela sífilis.

O Conde talvez nem grande vocação para o futebol profissional tivesse, não fosse o toque de gênio que fazia, em duas ou três jogadas, o destino pender para o time cuja camisa vestia na ocasião. Não era atleta. Insubmisso e boêmio, mostrava um excesso de personalidade para as atividades de grupo. E o futebol, queira-se ou não, é uma prática coletiva. A desgraça do Conde, a sua híbris, é o excesso de confiança: um pênalti cobrado de forma tão surpreendente, com tanta categoria e sutileza, que faz a suspeita crescer sobre suas reais intenções.

O engenho e arte de Sérgio Sant'Anna permitem centrar sua narrativa não numa final de Copa do Mundo, mas num humilde Olaria e Bonsucesso na rua Bariri. Como a dar razão a Nelson Rodrigues, para quem as possibilidades dramáticas do jogo aparecem tanto num Brasil x Argentina que decide taça quanto na mais sórdida das peladas. É nesse ambiente suburbano que o Conde encontrará a sua hora da verdade. Atacante contra goleiro, touro contra toureiro, um lance único, único toque, estocada solitária, o tudo ou o nada.

Bem diferente é a narrativa futebolística de Sandro Modeo em O Barça - Todos os Segredos do Melhor Time do Mundo (Qualitymark, 208 págs., R$ 24,90), que escreve para o Corriere della Sera e outros veículos. É autor de outro livro excelente, ainda não traduzido para o português, Il Alieno Mourinho (O Alienígena Mourinho), sobre o temperamental técnico do Real Madrid, tido por muitos especialistas como o melhor profissional do ramo no mundo, embora esteja em baixa no momento.

Modeo admira Mourinho porque o técnico português é figura intelectualmente destacada no mundo do futebol. Tem interesse por literatura, música, pintura e uma infinidade de disciplinas artísticas e científicas - e faz todo esse conhecimento confluir para a construção de um projeto para o futebol. Essa admiração é compreensível. De certa maneira, Modeo realiza, com a narrativa futebolística, o mesmo que Mourinho tenta fazer com o treinamento de uma equipe. Serve-se de uma série inesperada de referências de outras áreas do conhecimento humano para escrever sobre o esporte - e tentar, através desse cruzamento de saberes, iluminá-lo.

A bola da vez, digamos assim, é o Barcelona, atual fenômeno mundial do futebol. Na opinião quase unânime, o Barça é o melhor time da atualidade. Mas dizer isso seria pouco. É um dos melhores de todos os tempos e, talvez, o melhor de todos os tempos, como já andaram decretando por aí e por aqui. Não apenas por que tem em seu quadro o melhor jogador do mundo da atualidade, Messi, mas porque possui algo mais forte do que uma individualidade, ainda que genial - tem um conjunto que atua de forma coesa, precisa, e inusitada.

Como chegou a essa "forma perfeita"? Modeo ensaia vários ângulos de abordagem. Desde o histórico, associando-o a determinadas características especiais da Catalunha, até a explicação quântica, que esclareceria como o Barça mostra o suprassumo do "futebol total", expressão associada à famosa seleção holandesa dos anos 70. Todos atacam, todos defendem, todos atuam de forma integrada. Vale até para os monstros sagrados, como Crujiff, no passado, e Messi, no presente. Todos são solistas e acompanhantes, o todo é maior que a soma das partes. O livro de Modeo é esclarecedor, embora não evite o tom superlativo que acompanha em regra os textos sobre o Barcelona. Admiração é uma coisa; deslumbramento, é outra. Mas os méritos são muitos e a ótica interdisciplinar da abordagem enriquece a leitura do futebol.

Páginas Sem Glória e O Barça são provas vivas de que o futebol, além de ser o esporte mais popular do planeta, pode dar origem a narrativas extraordinárias.