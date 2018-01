Futebol dobra a audiência da Rede Vida

Com boa audiência na TV aberta do Brasil, a série Amores Roubados, que estreou na segunda, será exibida a partir do dia 14 de janeiro em Portugal. Por lá, a atração vai ar no canal premium da Globo.

Apesar dos bons índices, a série foi alvo de comentários nas redes sociais na noite de quarta-feira. Internautas reclamaram de falhas no áudio e que estava difícil entender o que os personagens falavam. Até a conclusão desta edição, a emissora havia respondido que estava apurando se houve problema técnico. Pelo menos, há o recurso do closed caption para os próximos episódios.

Com orçamento alto, a turma do Pânico na Band pretende viajar por diferentes países da América Latina em um novo quadro. Os integrantes do humorístico só voltam a se reunir em fevereiro. Por enquanto, curtem as férias.

A saída de Sabrina Sato do Pânico não afetou o interesse dos anunciantes pelo programa. Apesar de a humorista ter marcado presença na maioria das inserções de merchandising da atração, as empresas seguem confiantes nos outros integrantes da equipe.

Já estão disponíveis no site Muu todos os episódios da primeira temporada da série alemã O Último Policial, exibida na TV linear pelo canal +Globosat. Este mês, a cada semana, também subirão para o site o Superbonita de Verão, atualmente no ar pelo GNT, em que Luana Piovani percorre diferentes capitais do Brasil.

Começa hoje a maratona de Breaking Bad. A partir das 21 h, o AXN reexibe os quatro primeiros episódios da segunda parte da temporada final. A reprise é um aquecimento para o Globo de Ouro, no qual concorre a três troféus. Na terça, ela estreia na Record, às 23h15.

Perto do perigo. Para entender a onda de violência no Maranhão, onde detentos foram decapitados e delegacias atacadas, Fernando Gabeira foi ao Estado esta semana e conversou com moradores e comerciantes. O programa vai o ar no domingo, às 18h30, na Globo News.