Futebol abre programação do Fox Sports 2

Programada para entrar no ar às 7 horas de hoje, o Fox Sports 2 começa investindo no futebol. No ano da Copa do Mundo, o novo canal também falará de outras modalidades, porém, dará ênfase ao esporte mais popular do País. As transmissões inaugurais serão de partidas dos campeonatos italiano, inglês e argentino. A primeira atração brasileira a ir ao ar na emissora será Fox Sports de Primeira, apresentada ao vivo por Edu Elias, prevista para às 14h30. O programa traz debate sobre futebol com convidados no estúdio e repórteres em diferentes cidades. Por enquanto, o Fox Sports 2 está disponível nas operadoras GVT e NeoTV.

Primeira incursão do Discovery Channel no mundo da ficção, a minissérie Klondike foi vista por 3,4 milhões de pessoas em sua estreia, segunda-feira passada, nos Estados Unidos. Por aqui, a atração está prevista para ser exibida em março.

Com Ridley Scott à frente da produção executiva, Klondike conta história da luta de um grupo de mineradores em busca de riqueza na região homônima na fronteira do Alasca com o Canadá, onde houve uma corrida ao ouro em 1890. No elenco está Richard Madden, de Game of Thrones.

Outra estreia que teve um resultado positivo foi a série Milagres de Jesus, da Record, anteontem. A produção bíblica, feita em parceria com a Academia de Filmes, teve média de 10 pontos com pico de 13, um índice bom para a emissora. Cada ponto equivale a 65 mil lares.

A escolhida para um dos papéis femininos de destaque da série Assuntos de Família, que estreia no GNT em abril, foi a atriz Vanessa Lóes. Na trama, ela será Suzana, uma advogada.

Com direção do cineasta Sergio Rezende (Zuzu Angel) e produção de Mariza Leão (De Pernas pro Ar), Assuntos de Família, gira em torno de Pedro (Eduardo Moscovis), um juiz da vara de família com um passado conturbado.

Com muito protetor solar, a equipe do Sabe ou Não Sabe, da Band, grava o game show hoje no bairro Gonzaga, em Santos.

Será aberta ao público a apresentação da Orquestra Prelúdio, grupo que toca no reality show homônimo da TV Cultura, fará amanhã, às 11h30, na Catedral da Sé. Tom Zé e Inezita Barroso participarão do evento, que faz parte das comemorações dos 460 anos de SP.

Novela de sucesso, Dancin' Days estreia dia 7 de abril no Viva.

Modernidade. Em vez de esperar a novela Em Família ir ao ar, a atriz Bruna Marquezine, que interpreta Helena na segunda fase, confere cenas que já gravou no celular do diretor Jayme Matarazzo. A trama escrita por Manoel Carlos estreia em 3 de fevereiro na Globo.