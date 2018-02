Futebol à venda pela TV frustra metas do Première para 2013 O Première Futebol Clube, canal em pay-per-view da Globosat, fechará o ano com venda inferior à meta planejada para 2013. Embora o canal não anuncie números oficiais desde 2011, quando superou a marca de 1,2 milhão de assinantes, o diretor-geral da Globosat, Alberto Pecegueiro, confirmou à coluna que o resultado ficou aquém do esperado. "Tínhamos expectativas muito agressivas do crescimento do mercado", disse ele.