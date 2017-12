Furtos e lixo, problemas ainda sem solução no Lollapalooza

No domingo, 6/4, segundo e último dia do Lollapalooza, o festival enfrentou dois problemas difíceis de resolver, pelo menos até agora. A equipe de segurança avisava o público para usar a mochila virada para frente, porque estavam sendo registrados mais roubos do que no sábado. Os furtos aconteciam sem que as pessoas percebessem, e até a equipe de limpeza andava pelo autódromo dando este recado e alertando o público.

Outra questão foi o excesso de lixo: pilhas e mais pilhas estavam acumuladas nas proximidades dos palcos Skol e Interlagos. "Não adianta ficar tentando limpar, agora. Só daremos conta do recado quando tudo isso acabar", informou o auxiliar de limpeza Josias Santos Aguiar, de 33 anos.

Com poucas lixeiras distribuídas pelo autódromo, já no começo da noite de domingo o Lollapalooza começou a sofrer com os detritos. Copos e restos de embalagem de comida se empilhavam no chão, atrapalhando a passagem.