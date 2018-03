FÚRIA DE CRIANÇA Diário retrata perda da infância na Guerra Civil Espanhola A menina Encarnació Martorell i Gil perdeu sua infância do mesmo modo como milhões de crianças no século 20: na estupidez de uma guerra. O curto diário dessa garota de 12 anos, reunido no livro Com Olhos de Menina, foi escrito entre 1936 e 1938, durante a Guerra Civil Espanhola, e é representativo da tragédia daqueles que, num instante, se veem privados de seus sonhos infantis.