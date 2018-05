Funk e Soul no Ibirapuera Sharon Jones, a rainha do soul contemporâneo faz, neste domingo, às 17hrs, no parque do Ibirapuera, um dos shows mais aguardados deste primeiro semestre prenhe de soul music, que já teve Janelle Monáe, Amy Winehouse, John Legend e teria Cee Lo Green se o cantor não tivesse cancelado, entre os representantes do gênero afro-americano. O show fará parte da programação do esgotado BMW Jazz Festival, que teria ontem à noite, o titã do sax Wayne Shorter e os excelentes Joshua Redman e Billy Harper. Para quem conseguiu ingresso, a cantora se apresenta hoje no Auditório Ibirapuera, acompanhada de sua excelente banda The Dap Kings, responsáveis pelo balanço do disco Back to Black, de Amy Winehouse, gravado em 2006. Junto a Sharon, apresentam-se Letieres Leite e sua big band Rumpilezz e os Zion Harmonizers. No domingo, a parte gratuita do festival ainda terá a Funk Off Brass Band ao meio dia e depois de Sharon Jones uma projeção ao ar livre do filme Jazz on a Summer"s Day, de Bert Stern, um documentário sobre o festival de Newport de 1958, que teve performances de Thelonious Monk, Louis Armstrong, Anita O" Day e Mahalia Jackson. Junto aos shows, o filme será exibido ao ar livre, no gramado que dá para a parte de trás do palco do auditório. Mais tarde, o programação paga do festival continua com Tord Gustavsen, Renaud Garcia-Fons e o baixista Marcus Miller, que tocará, na íntegra, o disco Tutu, de Miles Davis, em que produziu e tocou. Mesmo assim, se não chover, a estrela do dia deve ser Sharon. A cantora que muito antes de chegar à fama deu duro como oficial de penitenciária lançou o seu quarto disco, I Learned the Hard Way, ano passado. Como em todos os outros, incluindo o excelente Naturally, de 2006, o funk é do bom, feito com primor vintage nos estúdios Dap Tone.