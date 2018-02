Funk e jazz no parque Domingo, às 17 horas, o Auditório Ibirapuera recebe o show gratuito dos lendários músicos da banda que acompanhava James Brown, o Padrinho do Soul: o saxofonista Maceo Parker, de 69 anos, e seus convidados Fred Wesley e Pee Wee Ellis (a outra atração da tarde é The Clayton Brothers Quintet). O show será para a plateia externa, no lado de trás do Auditório Ibirapuera. O concerto integra a segunda edição do BMW Jazz Festival, maior mostra do gênero no País, que terá também shows fechados das mesmas atrações no Via Funchal.