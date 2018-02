Funeral de Pavarotti em Modena é transmitido por telões

O funeral do tenor italiano Luciano Pavarotti será hoje, na catedral de Modena, sua cidade natal, que desde a sua morte, nesta quinta-feira, 6, decretou três dias de luto. O corpo será enterrado na capela da família, no cemitério Montale Rangone, perto da cidade. A câmara ardente instalada na catedral recebeu a visita de milhares de pessoas até as 13h (8h de Brasília) para que os fãs pudessem se despedir do cantor, morto aos 71 anos de um câncer no pâncreas. Veja também: Morre Luciano Pavarotti, um dos mais importantes tenores da história Pavarotti, cantor de voz belíssima, com dicção impecável Luciano Pavarotti, o tenor inconfundível Piza: Una furtiva lacrima per Pavarotti Pavarotti esteve sete vezes no Brasil Os grandes papéis do tenor Luciano Pavarotti Histórias pouco conhecidas do fenômeno Pavarotti Morte de Pavarotti provoca comoção na Itália Teatro da cidade natal de Pavarotti se chamará Grande Luciano Grandes nomes da música lamentam a morte de Pavarotti Sempre admirei a voz divina de Pavarotti, diz Plácido Domingo Na infância, Pavarotti sonhava em ser craque de futebol Ouça trecho de "La Donne È Mobile", da ópera "Rigoletto", de Verdi, na voz do tenor Luciano Pavarotti Ouça trecho de "Nessum Dorma", da ópera "Turandot", de Puccini, na voz do tenor Luciano Pavarotti Pavarotti - Nessun Dorma Os Três Tenores - Nessun Dorma James Brown & Pavarotti Luciano Pavarotti - Ave Maria - Schubert Queen + Luciano Pavarotti - Too Much Love Will Kill You A última exibição de Pavarotti - Torino 2006 per le Olimpiadi Na cidade e nos arredores da Praça Maior, onde fica a catedral de estilo românico, grandes cartazes anunciam o luto. Nos edifícios públicos, as bandeiras receberam faixas negras. "Adeus, maestro. A cidade de Modena participa comovida da dor dos parentes pelo desaparecimento de Luciano Pavarotti, grande cidadão e artista extraordinário", diz um dos cartazes, assinado pelo prefeito Giorgio Pighi. Dois telões serão instalados na Praça Maior e na de Santo Agostinho vão transmitir a cerimônia. O funeral será oficiado pelo arcebispo de Modena, Benito Cocchi. Estarão na catedral o primeiro-ministro da Itália, Romano Prodi, o ministro da Cultura, Francesco Rutelli, e o comissário europeu de Cultura, Jan Sigel. A música da cerimônia será interpretada pelo cantor Andrea Bocceli, pelo soprano búlgaro Raina Kabaiwanska e pelo flautista Andrea Griminelli. Os músicos serão acompanhados pelo Coral Rossini, no qual o tenor começou. Também são esperadas personalidades como o ex-secretário-geral da ONU Koffi Annan e o cantor Bono, do grupo irlandês U2, que confirmaram presença. A imprensa italiana prevê a chegada dos cantores Sting e Elton John, com quem o tenor atuou em diversas ocasiões nos seus shows beneficentes "Pavarotti & Friends". Na saída da catedral, uma esquadrilha acrobática da Aeronáutica vai colorir o céu com as cores da bandeira da Itália (vermelho, branco e verde), prestando homenagem a Pavarotti.