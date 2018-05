Fundo do casamento real britânico arrecada 1 milhão de libras

O Royal Wedding Charitable Gift Fund foi criado para receber doações para 26 entidades beneficentes escolhidas pelo príncipe William e Kate Middleton, em vez de presentes de casamento. Cerca de metade do valor foi doado por membros do público e convidados do casamento, e um quarto foi pago diretamente às entidades.

O restante veio da arrecadação feitas através de uma entrevista na TV com o casal, vendas do CD oficial do casamento real, o Royal Wedding Album, e vendas da foto de Mario Testino impressa em uma brochura.

As 26 entidades que serão beneficiadas foram escolhidas porque estavam "próximas de seus corações e refletiam suas experiências, paixões e valores em suas vidas até o momento", disse o site oficial do fundo na época em que foi lançado.

Entre as entidades beneficiadas estavam: Changing Lives through Arts and Sport; Children Fulfilling Their Potential; Help and Care at Home; Support for Service Personnel and Their Families and Conservation for Future Generations.

Algumas das entidades estão sediadas no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia, que o gabinete do príncipe William disse refletiam os laços próximos que ele estabeleceu durante suas últimas viagens.

William e Kate, que se casaram em uma glamourosa cerimônia em 29 de abril, devem viajar ao Canadá no final do mês para sua primeira viagem oficial ao exterior. Eles então viajarão a Los Angeles.

As doações serão distribuídas pela Foundation of Prince William and Prince Harry.