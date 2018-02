Fundo dá R$ 24,5 mi para distribuidoras

A fim de fortalecer distribuidores brasileiras de cinema, o Fundo Setorial do Audiovisual vai aportar R$ 24,5 milhões em 26 longas-metragens, cujos projetos foram apresentados por dez empresas. Os proponentes somaram 38, das quais 34 foram habilitadas. A análise foi feita por consultores de fora do governo. Entre os contemplados estão Cilada.Com, com texto de Bruno Mazzeo e direção de José Alvarenga Jr., e o documentário O Teatro e Maria Clara Machado, de Creuza Gravina. O anúncio saiu quinta-feira, no Rio. O montante é parte dos R$ 81,5 liberados para este ano, não só para distribuição, mas também para produção e aquisição de direitos.