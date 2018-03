Fundador do Festival de Montreux morre após acidente com esqui

O suíço Nobs, de 76 anos, lançou o festival de jazz de verão em 1967 enquanto trabalhava no departamento de Turismo do balneário suíço, atraindo algumas das maiores estrelas do mundo, incluindo Miles Davis, Ray Charles e Prince, para se apresentarem.

Ele foi imortalizado como "Funky Claude" na música "Smoke on the Water" da banda Deep Purple, que fala sobre um incêndio que queimou o cassino de Montreux durante o show de Frank Zappa, em 1971.

Nobs se acidentou enquanto esquiava na véspera do Natal, perto de sua casa no vilarejo de Caux, com vista para Montreux e o lago Genebra, informou o secretário-geral do festival, Mathieu Jaton, à Reuters, na segunda-feira.

Apesar de ter passado por uma cirurgia no coração há seis anos, ele permaneceu como diretor do festival, cargo que compartilhou nos anos 1990 com o produtor norte-americano Quincy Jones, que retorna a Montreaux todos os anos vindo de Los Angeles para introduzir novos talentos.

Nobs costumava se unir aos músicos no palco, tocando gaita, e às vezes acompanhado de seus cachorros.

Os astros que esgotaram os ingressos do festival do ano passado foram Bob Dylan, a cantora norte-americana Lana Del Rey e o ator e músico britânico Hugh Laurie.

O festival deste ano está programado para julho.

(Reportagem de Katharina Bart e Stephanie Nebehay)