Fundador da Playboy se casa com 'noiva fugitiva' na noite de Ano Novo

"Feliz Ano Novo do Sr. e da Sra. Hugh Hefner!", publicou a editora das revistas Playboy no Twitter nesta terça-feira.

A mensagem era acompanhada de uma imagem de Hefner, 86 anos, vestindo o que parecia ser um pijama de seda roxo sob um roupão preto e deitado abraçado com esposa, de 26 anos, ainda usando o vestido de noiva rosa pálido. Ele também usava seu conhecido chapéu de capitão.

Uma hora antes, Hefner postou uma foto de si mesmo em um smoking com sua noiva sob um arco de flores rosas e brancas na cerimônia de casamento na Mansão Playboy, em Beverly Hills, na Califórnia.

"Crystal e eu nos casamos na véspera de Ano Novo na mansão, tendo Keith como meu padrinho. Amo essa menina!", escreveu Hefner no Twitter, referindo-se ao irmão Keith Hefner, que é compositor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O casamento aconteceu mais de um ano após uma tentativa frustrada em 2011, quando Crystal desistiu do noivado.

A Playmate loira da Playboy de dezembro 2009 abandonou o magnata do entretenimento adulto cinco dias antes de um luxuoso casamento programado para 300 convidados em junho de 2011.

Crystal, que apareceu na capa da revista em julho de 2011 com um adesivo "noiva fugitiva" cobrindo a parte de baixo do seu corpo, escreveu no Twitter na segunda-feira que estava pronta para se comprometer e mudou seu nome para "Crystal Hefner" no site de micro-blogging.

"Hoje é o dia em que me torno a Sra. Hugh Hefner", publicou Crystal, que cursou psicologia, no Twitter, depois de escrever "Sentindo-se muito feliz, afortunada e abençoada".

Hefner, fundador do império de entretenimento adulto Playboy, já havia sido casado duas vezes. Ele e sua segunda esposa, Kimberley Conrad, também uma ex-playmate, se divorciaram em 2010, após um long processo de separação. Seu primeiro casamento, com Mildred Williams, terminou em divórcio em 1959. Ele tem dois filhos de cada casamento.

(Por Eric Kelsey e Barbara Goldberg)