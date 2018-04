Fundador da Playboy, de 83 anos, entra com pedido de divórcio

Hefner, de 83 anos, entregou documentos a um tribunal na semana passada com o pedido de encerrar seu casamento com a ex-garota da Playboy Kimberley Conrad, de 47 anos, citando diferenças inconciliáveis entre eles.

Segundo os documentos, aos quais o site de celebridades TMZ.com teve acesso na quarta-feira, Conrad e Hefner se casaram em julho de 1989 e estão separados desde janeiro de 1998.

Eles têm dois filhos. Desde a separação, Conrad e os garotos vivem na casa ao lado da famosa Mansão Playboy em Los Angeles, onde Hefner viveu com várias namoradas e estrelas durante as filmagens do reality show para a TV "The Girls Next Door".

"Fico feliz por estar fora do casamento. Só continuei casado (com Conrad) pelo bem dos meninos, a pedido dela", disse Hefner à TMZ em entrevista telefônica na quarta-feira.

A decisão de Hefner de pedir o divórcio acontece depois de uma medida tomada no tribunal em agosto por Conrad, que moveu uma ação contra o fundador da Playboy relacionada à venda de uma casa que possuíam juntos, pedindo 5 milhões de dólares.

Hefner disse à TMZ.com que não deve nada a Conrad, acrescentando que foi "generoso ao extremo" com ela.

Os documentos aos quais a TMZ.com teve acesso proporcionam uma visão do estilo de vida de Hugh Hefner, que no início do ano instalou duas gêmeas de 19 anos em sua casa, como suas namoradas, ao término da quinta temporada de "The Girls Next Door."

De acordo com os documentos, Hefner possui bens no valor de mais de 43 milhões de dólares, sem contar as ações e bens da Playboy, e gasta 43 mil dólares por mês com alimentação e entretenimento.

Ele pediu que a pensão alimentícia de Conrad seja fixada em 20 mil dólares mensais e disse que desde a separação deles, 11 anos atrás, já deu quase 12 milhões de dólares a sua mulher.

Hefner começou a publicar a revista Playboy em 1953. Os lucros do grupo de entretenimento adulto Playboy Enterprises, que inclui redes de TV e contratos de licenciamento de orelhas de coelhinhas cor-de-rosa, diminuíram nos últimos anos devido à concorrência de materiais adultos gratuitos na Internet e uma queda na receita publicitária.

Em junho a Playboy Enterprises escolheu um novo executivo-chefe para tomar o lugar de Christie, filha de Hugh Hefner, que deixou o cargo após duas décadas. Hugh Hefner continua como editor chefe da revista Playboy e conserva o controle geral sobre a empresa.