Fundação Teatro Municipal terá orçamento de R$ 65 mi Em 2013, a Fundação Teatro Municipal terá orçamento total de R$ 65 milhões, dos quais R$ 12 milhões, ou 18%, serão gastos com a programação do Teatro. O restante do valor, cerca de R$ 53 milhões, está reservado para pagamento de salários e para a manutenção do Municipal.