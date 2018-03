Fundação Mokiti Okada realiza festival da canção em SP

Segundo o presidente da Fundação Mokiti Okada, Rogério Hetmanek, ex-jogador que esteve entre os convocados para a Seleção Brasileira Tricampeã da Copa de 1970 (acabou saindo da lista para dar lugar a Emerson Leão), a escolha de Jair Rodrigues e de seus filhos para fazer o show de encerramento do festival ocorreu porque eles preenchem a expectativa do público de várias faixas etárias, com qualidade musical que agrada a maioria. "E, particularmente, pelo fato do Jair Rodrigues trazer o espírito dos festivais", disse.

O festival promovido pela Fundação Mokiti Okada recebeu mais de 300 inscrições e 20 canções foram selecionadas para disputar a final no domingo. Os trechos destas músicas estão disponíveis em áudio no site www.fmo.org.br/festivaldacancao. As dez primeiras músicas classificadas farão parte de um CD do festival. E os finalistas concorrerão aos prêmios em dinheiro no valor de R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, destinados respectivamente aos três primeiros lugares.

Os objetivos da organização do Festival são difundir a arte musical, descobrir novos talentos, promover um lazer sadio para o público em geral e estimular a consciência do ser humano para a necessidade de respeitar a natureza e, sobretudo, de agradecê-la por ser a responsável direta pela manutenção da vida, em todas as suas formas de manifestação. O evento tem apoio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude de São Paulo e Ordem dos Músicos do Brasil (São Paulo).

Os interessados em assistir ao Festival da Canção poderão adquirir os seus ingressos pela empresa Ingresso Rápido. Aposentados, 3ª idade (acima de 60 anos) e professores da rede pública de São Paulo pagam somente meia-entrada. A classificação é 12 anos.