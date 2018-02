Fundação Iberê oferece bolsas Programa da Fundação Iberê Camargo, de Porto Alegre, seleciona artistas para vivenciar experiências na Colômbia e Inglaterra durante três meses. As inscrições vão até amanhã. Candidatos de todo o País podem se inscrever através do site www.iberecamargo.org.br/bolsa para concorrer a duas bolsas de residência em instituições internacionais. O vencedor terá a cobertura de despesas com inscrição e taxas na instituição de destino, passagem aérea e auxílio para estadia. Além dos dois participantes ganhadores da bolsa, dez serão contemplados com a divulgação de seu trabalho na Revista Lugares do site da Fundação Iberê Camargo.