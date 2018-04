Fundação Iberê Camargo oferece bolsa para artes visuais Estão abertas até o dia 7 as inscrições para a bolsa Iberê Camargo. Uma das principais bolsas de artes visuais do País oferece, nesta edição, oportunidade de residência e aprimoramento a dois artistas brasileiros no Bronx Museum, em Nova York, e na Universidad Torcuato di Tella, em Buenos Aires. Será oferecido ao bolsista a passagem, um auxílio estadia e as taxas de inscrição nas instituições de ensino. As inscrições são gratuitas e feitas através do site da Fundação Iberê Camargo (www.iberecamargo.org.br). Além disso, como nas últimas edições, serão selecionados dez artistas que receberão destaque na Revista Digital do site da Fundação Iberê Camargo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.