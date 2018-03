Fundação Amy Winehouse lança bolsa para escola de teatro

Winehouse tinha 13 anos quando Sylvia Young da Escola de Teatro Sylvia Young em Londres fez um teste com ela e ficou "espantada" com a versão dela para "On the Sunny Side of the Street".

O pai de Amy, Mitch, disse que a bolsa de estudos seria concedida a uma criança que não teria condições de participar da escola de outra forma, mantendo o objetivo da fundação de ajudar jovens provenientes de famílias desfavorecidas.

A entidade também foi criada para ajudar pessoas que sofrem com abuso de substâncias, depois das batalhas públicas da cantora com bebidas e drogas, que acabaram sendo fatais.

"Seria ótimo encontrar outra Amy, mas só houve uma Amy", afirmou Young. "Ficaríamos felizes em encontrar um cantor, dançarino ou ator que tenha um talento especial."

O comunicado anunciando a bolsa de estudos afirmou que o período em que Winehouse ficou na escola "levou ao sucesso dela mais tarde".

A cantora de "Rehab" na verdade saiu da escola antes de completar seus estudos e teve problemas de comportamento, mas Young negou os relatos sobre os motivos da expulsão dela.

Os detalhes para se candidatar à bolsa estão no website da fundação.

(Reportagem de Mike Collett-White)