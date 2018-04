Funcionários de empresa de legendas são presos por pirataria

Três homens foram presos nesta quarta-feira, 29, acusados de terem feito cópias piratas do filme Tropa de Elite, que será lançado no Festival de Cinema do Rio em setembro e entra em cartaz em outubro. Eles são funcionários da empresa de legendagem Drei Marc. Os acusados foram levados para a Delegacia de Repressão Contra Crimes de Propriedade Imaterial (DRCPIM), conhecida como Delegacia Antipirataria. O filme, dirigido por José Padilha, é baseado no livro A elite da tropa, escrito pelo ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais Rodrigo Pimentel. Há cerca de 10 dias, policiais assistiam a uma cópia pirata num batalhão da PM no Rio. Pimentel foi avisado e o caso foi comunicado à Delegacia Antipirataria. Nas investigações, os policiais chegaram a Marcelo Santos, Eduardo Cardoso e William Ferreira. Santos confirmou que fez três cópias do filme, com o conhecimento dos colegas - duas com cronômetro aparente, que costuma aparecer nas cópias de trabalho, e outra sem o contador. À polícia, Santos disse que fez a cópia sem cronômetro a pedido de um dos atores do filme, Alexandre Moffati. Ele será intimado para explicar por que pediu a cópia. Nesta quarta, a Delegacia Antipirataria fez operação em municípios da Baixada Fluminense, onde foram apreendidos 28 mil CDs e DVDs. À noite, depois de anunciada a prisão dos falsificadores, camelôs ainda vendiam as cópias piratas de Tropa de Elite. O diretor José Padilha divulgou nota elogiando o trabalho da polícia. "Além de identificar os criminosos, o delegado Ângelo Ribeiro provou que as alegações de que a pirataria era uma 'jogada de marketing' eram completamente levianas e infundadas. Espero que isso seja uma vitória do cinema nacional, e que a pirataria continue sendo reprimida pelas autoridades". O filme que entra em cartaz em 12 de outubro terá nova montagem.