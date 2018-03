Funcionários da TV Cultura decidem entrar em greve

O diretor do sindicato, José Marcos, estima que a adesão à greve será total - nas assembleias, havia a presença de 70% dos funcionários das áreas técnica e operacional, que põem a emissora no ar. Faixas colocadas por manifestantes em frente ao prédio da TV Cultura acusavam o Estado de São Paulo de ter concedido reajuste de 90% para a diretoria da fundação, ?mas nem os 12% devidos aos trabalhadores?.

A direção da fundação distribuiu nota à imprensa hoje na qual se compromete a buscar ?uma breve solução? para a questão do reajuste salarial. A nota informa que o presidente da fundação, Paulo Markun, tratou do assunto com João Sayad, secretário de Estado da Cultura, e que obteve a promessa de que o processo será apressado na Secretaria de Estado da Fazenda e na Casa Civil.