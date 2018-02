Britto Jr. é o funcionário coringa da Record. Ficou quatro anos à frente do Hoje em Dia, comandou o game show O Jogador ao lado de Ana Hickmann em 2007, passou a trabalhar com exclusividade em A Fazenda desde 2009 e foi escalado para retornar ao matinal para enfraquecer a estreia de Fátima Bernardes na Globo. O carisma - e o prestígio dentro da empresa -lhe renderam outro desafio: apresentar o novo programa de variedades vespertino da emissora ao lado sua antiga companheira de trabalho, Ana Hickmann.

"Sou apaixonado pelo meu trabalho e não vejo a hora de estrear mais essa atração. Eu e a Ana estamos super animados e prontos para repetir o sucesso da nossa parceria. Haverá uma outra pessoa conosco na apresentação, mas ainda não posso dizer o nome", disse ao Estado.

Ainda sem título, o novo programa terá como mote o universo do entretenimento, valorizando as atrações da própria Record. Será diário, com plateia e tem estreia prevista para a segunda semana de setembro. "Ainda é cedo para falar em detalhes, mas, o que posso dizer é que estou sempre por dentro dos assuntos da área de TV e de entretenimento, leio tudo e assisto tudo. E vamos combinar que em TV assunto é o que não falta, né?". Atrações da concorrência também serão comentadas no vespertino. "Não existe assunto proibido. Até porque, com toda essa tecnologia, é absolutamente impossível esconder qualquer coisa de interesse do público".

E quando chegar a 6ª temporada de A Fazenda, como se dividir entre dois programas diários? "Não será sacrifício, será um prazer para mim", diz. As chances de Britto Jr. deixar o reality show, por enquanto, são mínimas. Tanto que ele fez graça ao ser questionado sobre um potencial substituto para o seu cargo. "Vejo a Oprah Winfrey como uma boa sucessora. Mas acho que ela teria dificuldades com o idioma. Fora ela, o meu filho Arthur também leva jeito. Ele só tem 7 anos, mas já está treinando", brincou.