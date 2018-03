Funarte recebe inscrições para projetos de artes visuais Até 3 de outubro, a Funarte recebe inscrições para projetos de artes visuais que vão viabilizar oficinas artísticas e de qualificação, workshops, palestras, performances, seminários, intervenções, além de outras atividades pedagógicas e pesquisa de linguagem. Cada contemplado receberá R$ 30 mil. Em 2010, o programa contou com investimentos de R$ 900 mil e contemplou 40 projetos em todo o Brasil. Este ano, a verba aumentou para R$ 1,35 milhão. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, que atuam na área de artes visuais. Os interessados devem preencher o formulário, disponível no site da Funarte (www.funarte.gov.br). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.