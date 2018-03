Funarte recebe inscrições A Funarte (Fundação Nacional de Artes), vinculada ao Ministério da Cultura, aceita, até dia 20 de abril, as inscrições para seu edital de arte contemporânea. Os selecionados terão espaços da instituição, abrigados em São Paulo, no Recife, em Brasília e Belo Horizonte, cedidos para realizarem exposições. Os projetos artísticos serão analisados por uma comissão formada por quatro jurados. Podem participar artistas ou coletivos de arte. Mais informações no site www.funarte.gov.br. As propostas, no entanto, devem ser realizadas por via postal.