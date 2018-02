Funarte investe R$ 100 milhões A Fundação Nacional de Artes (Funarte) investirá cerca de R$ 100 milhões em projetos de teatro, dança, circo, música, artes visuais e de integração entre as artes em 2011. Nesse montante, está incluído o Prêmio Myriam Muniz, dedicado à área teatral, que será lançado em agosto e terá investimento de R$ 10 milhões (aumento de 40% em relação a 2010). Também no próximo dia 2, será reaberto no Rio o Teatro Dulcina depois de reforma que custou R$ 2,3 milhões do órgão. Outros exemplos de projetos contemplados são o Prêmio Funarte Carequinha (com R$ 4,5 milhões) e o Programa Rede Nacional de Artes Visuais (com R$ 1,9 milhão).