Funarte abre quatro editais de fomento às artes cênicas A Fundação Nacional de Artes (Funarte) abriu inscrições para quatro programas de fomento às artes cênicas, que somam investimento de R$ 10,1 milhões. Um dos programas é o Prêmio Myriam Muniz, que viabilizará 86 projetos de teatro. Já o Prêmio Klauss Vianna contemplará 47 projetos de dança. Além disso, outros dois editais estão abertos para grupos e produtores de todas as regiões do País que queiram apresentar projetos para a ocupação dos teatros Cacilda Becker e Glauce Rocha, no Rio de Janeiro.