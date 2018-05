Funarte abre editais para teatro A Fundação Nacional de Artes (Funarte) do Ministério da Cultura fez publicar ontem no Diário Oficial da União nove editais para ocupação de teatros estatais com projetos cênicos. Os editais valem para proponentes de todo o Brasil. Os valores a serem destinados a cada projeto são os seguintes: Teatro Glauce Rocha (R$ 200 mil). Teatro Renée Gumiel (R$ 200 mil), Teatro Cacilda Becker (R$ 300 mil), Teatro Plínio Marcos (R$ 400 mil), Teatro Eugênio Kusnet (R$ 300 mil), Teatro Dulcina (R$ 500 mil), Teatro Duse (R$100 mil), Sala Carlos Miranda (R$ 200 mil) e Galpão 3 da Funarte MG (R$ 300 mil). Mais informações pelo site www.in.gov.br.