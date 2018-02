Fumaças da vida e da morte

Praticamente nos mesmos instantes, em Bialistok, outro lado do oceano, leste da Europa, uma família sentia o aroma penetrante do bialy sendo assado na padaria, cheiro que acompanhou a todos pela vida. "O bialy é um pão redondo e fino, com o centro ligeiramente afundado (um movimento que se faz delicadamente com os polegares), o que o torna mais crocante, sendo que em volta ele é mais macio. Sobre esse centro cavado, coloca-se cebola e sementes de papoula, de preferência em quantidades generosas. O bom bialy deve ser escurinho e bem tostado. Mas nunca deve ser torrado posteriormente como um bagel... No centro do bialy, para muitos, o bom mesmo é uma porção de arenque defumado."

Bialy era o pão dos judeus de Bialystok, na Polônia. Os nazistas invadiram o país em 1941 e, ao chegar à cidade, encerraram dois mil judeus na Grande Sinagoga de madeira, ateando fogo ao edifício. Dois anos depois, aconteceu a Revolta do Gueto da cidade, uma luta feroz. Um padeiro salvou-se do extermínio, acabou sendo preso e mandado a um campo de concentração. Salvou-se por ser um mestre no seu ofício. Esta é uma história dura, ainda que poética e delicada, em torno da luta pela sobrevivência humana, enfrentando as atrocidades da SS alemã de Himmler. O oficial da SS que o levava para todos os campos, sempre dizia: "Judeu! Você faz o melhor pão, com os piores ingredientes".

A história nos vem contada por Michel Gorski e Silvia Zatz em um livro curto, denso e cativante, O Soprador (Editora Terceiro Nome), que resgata a tradição do bialy, transplantada para Buenos Aires, que, se acolheu nazistas depois da guerra, abrigou também judeus.

Foi em uma rotisseria em São Paulo, em Pinheiros, a Mesa Três, em um sábado de manhã, cheio de sol, que centenas de pessoas misturaram sensações como eu, em um lançamento original. Silvia e Michel autografavam O Soprador, para adultos, enquanto as ilustradoras Flavia Mielnik e Laura Gorski "autografavam" com desenhos um livro infantil, Irerê da Silva, também de Michel e Silvia. Os quatro estavam nas mesas da cozinha, próximos ao forno, de onde, a cada minuto, Ana Soares trazia bandejas de bialys fresquíssimos, cobertos por alvas toalhas, a fim de que o calor não escapasse.

Atrás de Ana, vinha Ique trazendo copinhos de schnaps gelado porque nada melhor que um bom schnaps para acompanhar o bialy de cebolas ou de tomate, de perfume intenso. No livro, assim se reuniam na padaria os amigos do "soprador", ou seja Berko, o padeiro. Autores assinavam, bialys passavam, schnaps gelado era tomado e, enquanto isso, o que eu fazia? Lia trechos do livro. Coisas de São Paulo, onde a manhã de sábado pode escorrer de maneiras diversas e lentas para o interior da tarde, enquanto amigos se encontram, pessoas se conhecem. Lia antecipando o prazer e nós todos nos emocionávamos, ao pensar naqueles judeus mortos em Bialystok, nos anos 40.

Deixei para o final, um dos episódios a meu ver mais fortes do livro. O soprador foi requisitado - como era comum - pelo comandante de um campo de extermínio para ser o padeiro dos oficiais. O pão o salvou. À medida que o comandante era transferido de Majdanek para Auschwitz-Birkenau, Blizin, Buchenwald, e outros, o soprador era levado junto. Os padeiros usavam máscaras para não comer as migalhas que sobravam. Ao sair, ficavam nus para mostrar que não levavam pão aos outros prisioneiros.

O horror é revelado em curto trecho. Em Majdanek, da janela da padaria se podia ver a chaminé do crematório. Não era segredo para ninguém. A morte fazia parte da rotina. De sua janela, o padeiro, em determinados dias, via a fumaça negra do crematório se misturar à fumaça branca que saía dos fornos de pão. Dois fornos opostos. O da criação e o da destruição. O da vida e o da morte. O do alimento e o da degenerescência.

Décadas mais tarde, em Buenos Aires, Berko, o padeiro, quis voltar a Bialistok. No consulado polonês não queriam lhe dar passaporte, ele não tinha documento algum. "Nada, nada? Um simples papel que prove que o senhor é polonês?" Berko pensou e, de repente, ergueu a manga da camisa, mostrando o número tatuado no braços: B-15. 927. B de Birkenau, que era ligado a Auschwitz. Imediatamente lhe deram o documento.