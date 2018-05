Fugindo para Dublin

É uma gincana eletrônica, com tarefa única: recriar um ou vários trechos do romance de 265 mil palavras em vários tweets (de, no máximo, 144 caracteres cada um) e enviá-los para a conta @11ysses. O prazo do concurso já expirou (ia até 30 de maio), mas a polêmica em torno de sua pertinência prossegue na grande rede.

Também achei uma bobagem, uma brincadeira inconsequente, uma trivialização da literatura, e, em última análise, um reducionismo idiota. A rigor, nenhuma ficção, salvo a micronarrativa de Augusto Monterroso & cia, merece a constrição telegráfica de um tweet. É possível tuitar a abertura de Ulisses ("Majestoso, o gorducho Buck Mulligan apareceu no topo da escada, trazendo na mão uma tijela com espuma sobre a qual repousavam, cruzados, um espelho e uma navalha de barba") sem lhe tirar o sentido, assim: "Majestoso, o gorducho Buck Mulligan apareceu na escada com uma tijela com espuma, na qual havia, cruzados, um espelho e uma navalha de barba" - mas não foi exatamente isso o que Joyce escreveu.

Ao passar os olhos em alguns dos tweets sugeridos (o mais esperto, digamos assim, resumia a dieta matinal de Leopold Bloom: moela com nozes, sopa grossa de miúdos, rins grelhados que recendem a urina, etc.), pensei no horror que esse diletante exercício de miniaturização provocaria no joyciano Anthony Burgess. E pensei, acima de tudo, em Samuel Riba.

O que diria ele disso tudo? O pior imaginável.

Riba é um editor literário de Barcelona cujo elevado padrão de exigência o levou à bancarrota. Ex-alcoólatra, trocou o vício da bebida pelo autismo informático (passa o dia e a noite mergulhado na oceânica infinitude da internet, tal qual um hikikomori catalão) e não consegue debelar seu pânico pelo ocaso da "era Gutenberg", pelo fim da palavra impressa e do livro analógico. Vive como se estivesse à espera da morte, aferrado a um tesouro de valor incalculável, que não ocupa lugar e dispensa fios e modem: as leituras acumuladas durante toda uma vida; um tesouro que levará consigo para debaixo da terra. Leu Ulisses "com uma mescla de estupor e fascinação", encontrou em Leopold Bloom uma alma irmã, e encasquetou de celebrar a despedida da palavra impressa, ritualisticamente, nas calçadas de Dublin, durante um Bloomsday.

Riba é o protagonista do mais recente romance do espanhol Enrique Vila-Matas traduzido no Brasil, Dublinesca (Cosac Naify). Seu réquiem literário começa com uma ida frustrada a Lyon, na França, para um colóquio sobre a crise da indústria do livro na Europa. Um sonho, que acredita premonitório, o leva a um pub dublinense que só parece existir na sua imaginação e lhe aguça o desejo de fugir para a cidade onde, em 16 de junho de 1904, ocorreram todas aquelas coisas narradas em Ulisses.

Além de se identificar com Bloom, seu pai nasceu no mesmo dia, 2 de fevereiro de 1922, em que a editora Sylvia Beach recebeu os dois primeiros exemplares impressos de Ulisses e apressou-se em presenteá-los a Joyce, que naquela data completava 40 anos de idade. Outra coincidência: os pais de Riba se casaram num 16 de junho. Mais Vila-Matas, impossível.

Seria Riba um clone misantrópico do escritor? Seu catálogo de editados, dominado por ídolos literários (Joyce, Robert Walser, Georges Perec, W.G. Sebald) e amigos pessoais (Marguerite Duras, Paul Auster, Dominique González-Foerster) de Vila-Matas, é apenas um dos indícios dessa alteridade. Vila-Matas também é, neste acaso sem dúvida, o escritor e ensaísta checo Vilém Vok, muitas vezes citado em Dublinesca e tão fictício quanto diversos autores irlandeses contemporâneos mencionados ao longo do livro, que afinal resulta numa celebração da literatura e sua infinita capacidade para inventar lugares e criaturas que mereciam ter existido de verdade, como, por exemplo, o rebelde irlandês John Vincent Moon, inventado por Borges.

Sua Dublin, para onde vai com três amigos e a mulher, dias antes do Bloomsday de 2008, é uma cidade evanescente, mais mental do que física, o lugar adequado para se honrar os mortos (Vila-Matas contrapõe o funeral da era de Gutenberg ao enterro de Paddy Digman, no cemitério de Glasnevin, no sexto capítulo de Ulisses) e entregar-se a joycianas associações metafóricas, enredando desde a "viagem infinita" que Claudio Magris fez em torno dos dois Ulisses ao cineasta (de origem irlandesa) John Ford, passando, inevitavelmente, por Yeats, Oscar Wilde, Bram Stoker, Samuel Beckett, Brendan Behan (também enterrado em Glasnevin), orgulhos eternos da Irlanda. E da palavra escrita.