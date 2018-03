Fruto de edital, última série da MTV vai ao ar

“O Belo não deu um tapa no cabelo, deu uma surra”. Danilo Gentili, no Twitter, sobre o novo corte do cantor.

Bem sintonizado pela comunidade surfista, o canal OFF ganha seu primeiro aplicativo gratuito, o Canal OFF Mobile, disponível para os sistemas iOS e Android. Traz a programação do canal e dicas dos lugares mais exóticos do planeta, previsão do tempo, condições do vento e do mar.

Dan Stulbach está cotado para as próximas novelas das 7 e das 9 na Globo - a primeira, do núcleo de Ricardo Waddington, será escrita por Marcos Bernstein e Carlos Gregório, ambos estreantes como titulares; a segunda, do núcleo de Jayme Monjardim, traz o Leblon de Manoel Carlos.

Por falar em Dan Stulbach, o quarteto formado por ele, Léo Jaime, Xico Sá e Du Moscovis continua nos planos do GNT como time alternativo ao Saia Justa, para cobrir as temporadas de recesso das meninas. "Difícil é ajustar as agendas de todos eles", admite Daniela Magnani, diretora do canal, que se diz muito satisfeita com o novo elenco feminino do programa.

O Esquenta, de Regina Casé, poderá retomar sua versão sazonal - exibido apenas durante as férias - para dar lugar ao novo humorístico pilotado por Jorge Fernando, o Fábrica, inicialmente planejado para as noites de domingo.

Água Viva vem sendo submetida a todo processo possível de remasterização e melhora técnica, do áudio à imagem, para voltar à tela pelo canal Viva, a partir de 30 de setembro, à 0h. De 1979, a produção será o folhetim mais antigo já exibido pelo canal até então.

Turbinados, série nacional da produtora Moonshot para o canal Discovery Turbo, tem estreia prevista para o dia 12 de outubro.

A série Revenge teve seu último episódio de 1ª temporada visto ontem na Globo, que já emendou a estreia da 2ª safra do título na sequência. A saga continua.

