Fritando linguiça em banha de porco

Cada vez que digo: "Não sou especialista nisso, não tenho autoridade", os que convidam me interrompem, categóricos:

- Escritores falam sobre tudo! Conhecem a vida!

Não aceitam minha ignorância, ficam ofendidos quando recuso, me acham estrela, mascarado (assim diziam no interior, décadas atrás). Desta vez, aceitei falar sobre um assunto que pouco entendo, mas gosto. Comida. Não sei fazer um só prato, não frito um ovo, não faço macarrão. Tudo o que é muito simples, é complicado, o ovo tem um ponto exato de fritura, o macarrão um tempo justo de fervura. Não me meto onde nada sei. E olhem que na família tem gente que cozinha bem. Se vocês provassem o que meus primos-irmãos Zezé e Marco fazem! Craques. Minha sogra Marize sempre prepara o gnocchi em sua perfeição, a maionese caseira em seu sabor mais puro e a "carne louca" a nos enlouquecer (pegou mal, esta). Nos últimos anos, ela sofisticou, deixou de chamar a "carne louca" de "carne louca", acha mais chique dizer lagarto à escabeche.

Tenho uma sobrinha famosa, a Carolina Brandão, filha do Marco, que faz dupla com a Carla Pernambuco no Carlota e no Las Chicas. A bisavó de Carolina, dona Ursulina, era cozinheira primorosa, só teve um defeito, nunca ensinou suas receitas a ninguém. Era daquelas que dizia: um pouco de farinha, ou uma pitada de sal, ou uma mão de fubá, um xícara de farinha de milho (xícara de que tamanho?). Mas pais e tios rondando daqui e dali recuperaram coisas, transferiram a ela. Tem também um parente distante, de quem nos orgulhamos, vindo de Vera Cruz, feudo dos Mendonça, dos Furtado, dos Costa e Silva e outros. É o Manoel Beato, sommelier que sabe bem o que as garrafas escondem.

Pois hoje, às 16 horas, no hotel Hyatt, este que come e nada faz, estará falando sobre comida neste evento promovido aqui pelo caderno Paladar ao lado de chefs de todas as partes e escritores palestrantes como Luis Fernando Verissimo, Humberto Werneck, Fernando Gabeira. Vou contar histórias. Falarei da cozinha de minha infância em ritmo de crônica, puxando pela memória e imaginação. Pobres têm o sentido aguçado para a comida. Cada coisa adquire um impacto jamais esquecido. A cozinha de uma época em que nada havia no Brasil. Pão de forma era mandado fazer com antecedência na padaria. Presunto era para a viagem ou quando se ficava doente. Maçãs vinham da Argentina (Manzanas, diziam as caixas). Bacalhau era comida de pobre, vinha em caixotes, eram ressequidos, salgadíssimos, cheiravam mal. Virou até cheiro pejorativo (tem quem vai entender).

Peixe fresco? O que havia eram sardinhas em lata no óleo ou no tomate. Minha mãe odiava sardinhas no tomate, nunca explicou por quê. Carne? Uma vez por semana para os pobres. Contrafilé ou colchão duro. Minha mãe jamais comprou carne de pescoço, isso era coisa para gentinha. Mesmo entre pobres havia discriminação. Frango? Havia muito, criado no quintal. Matava-se na hora destroncando o pescoço, ritual bárbaro que nunca consegui olhar direito. Era comum, corriqueiro, sem maldade, para se comer. Sobrevivência. Politicamente correto não existia. Quero falar deste mundo que se foi, de um Brasil que desapareceu, de uma vida dura que mudou.

A vida continua dura, mas ainda há por aí pamonhas caseiras (não a de Piracicaba, o puro creme do milho), o curau, o bolinho de chuva, presuntada frita, canaricoles, frango assado na brasa, leitoa pururuca, filé a cavalo, sopa de feijão, macarronada que começava na feitura da massa e no molho que vinha sendo apurado do dia anterior, o virado de banana da minha tia Maria (darei a receita), a rabanada, o almeirão refogado de minha mãe, o mingau de fubá, o leite com farinha de milho, tomado religiosamente depois do almoço. E a gemada matutina, fundamental para a saúde? E há a história deliciosa de meu avô José Maria, fritando linguiça e ovo em banho de porco às 4 da manhã, sob o olhar aterrorizado de tia Maria.