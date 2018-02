Fringe de Curitiba recebe inscrições O Festival de Teatro de Curitiba abriu o cadastro de sua mostra paralela, o Fringe, para as companhias de teatro, dança e música de todo o Brasil. A 22.ª edição do evento, que ocorre de 26 de março a 7 de abril de 2013, já tem a participação confirmada de 30 programadores culturais, que todos os anos buscam no Fringe do Festival de Teatro de Curitiba os espetáculos para as suas temporadas. O Manual do Fringe, bem como o regulamento de participação estão à disposição no site www.fringe.com.br. O cadastro das companhias interessadas na edição de 2013 deve ser efetivado somente pelo site e até o dia 9 de dezembro.