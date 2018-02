Friedkin e os franceses da TV Brasil

14 H NA RECORD

(Chestnut - Hero of Central Park). EUA, 2004. Direção de Robert Vince, com Makenzie Veja, Abigail Breslin, Christine Tucci, Justin Louis.

Garotas adotadas por casal de Nova York levam para casa filhote que cresce e vira um estorvo em prédio no qual animais não são permitidos. Na linha de Beethoven, outra comédia familiar baseada na ligação de humanos e seu melhor amigo, o cão. Reprise, colorido, 87 min.

Os Flintstones

16 H NA RECORD

(The Flintstones). EUA, 1994. Direção de Brian Levant, com John Goodman, Elizabeth Perkins, Rick Moranis, Rosie O'Donnell, Elizabeth Taylor, Kyle MacLachlan, Halle Berry.

O filme baseado na série famosa, de Hanna-Barbera, mostra espertalhões que querem se aproveitar de Fred, mas o amigo Barnes está a postos para ajudar. Elizabeth Taylor, num de seus últimos papéis, como a sogra, é bem divertida. Reprise, colorido, 91 min.

Viver e Morrer em Los Angeles

22 H NA REDE BRASIL

(To Live and Die in L.A.) EUA, 1985. Direção William Friedkin, com William Peterson, William, Dafoe, John Pankow, Debra Feuer, John Turturro.

À espera do novo Friedkin, que integra a programação do Festival do Rio, você pode rever este policial sobre agente que viola regras da polícia para tentar prender falsificador. O filme é intenso e, tanto quanto a ação, investiga as mentes torturadas dos personagens. É sempre a viagem interior e as mentes desequilibradas que interessam ao autor. Reprise, colorido, 116 min.

Delicatessen

22H30 NA TV BRASIL

França, 1991. Direção de Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro, com Dominique Pinon, Karin Viard, Ticky Holgado.

A emissora inicia um ciclo francês com o longa da dupla Caro/Jeunet. Passa-se numa época futura, quando há escassez de alimentos. Dominique Pinon vai trabalhar num açougue, se envolve com a filha do dono, mas não sabe que a família tem planos muito peculiares para ele (e o negócio). O visual publicitário foi muito criticado na época. Veja para confirmar como, ou se, resistiu. Reprise, colorido, 99 min.

Meninas

23 H NA CULTURA

Brasil, 2005. Direção de Sandra

Werneck.

Durante um ano a diretora acompanhou quatro adolescentes grávidas, que ainda brincam de bonecas. Uma delas ficará viúva antes do nascimento de seu bebê. O futuro pai integra o movimento e será baleado antes de conhecer o filho. Bem interessante, e o filme de certa forma alimentou a ficção Sonhos Roubados, da própria Sandra Werneck, com Nanda Costa, que está 10 em Gonzaga - aguarde para ver o filme de Breno Silveira em 26 de outubro. Reprise, colorido, 67 min.

Alguém Tem Que Ceder

23 H NO SBT

(Something's Gotta Give). EUA, 2003. Direção de Nancy Meyers, com Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves, Amanda Peet, Frances McDormand.

Executivo sessentão se envolve com garota com idade para ser sua filha. Ele sofre um ataque do coração, vai parar no hospital e a narrativa mistura sexo com terceira idade e Viagra. Jack Nicholson brilha num papel formatado para ele, e você vai se divertir com Keanu Reeves, que cai de amores por... Diane Keaton, com idade para ser sua mãe. Boas observações, grande elenco. Reprise, colorido, 133 min.

Adrenalina 2 - Alta Voltagem

23H20 NA GLOBO

(Crank 2: High Voltage), EUA, 2009. Direção de Mark Neveldine e Brian Taylor, com Jason Statham, Amy Smart, Dwight Yoakam.

No segundo filme da série, Jason Statham não pode parar. A adrenalina mantém a bateria de seu coração funcionando. Só pauleira, e a situação vira metáfora do próprio cinema de ação, que também não pode parar. Statham, claro, é o homem certo no papel. Reprise, colorido, 96 min.

Ergonomia para Diana

0H15 NA TV BRASIL

Brasil, 2012. Direção de Marcos

Machado.

O diretor Machado debruça-se sobre o caso de garota que está perdendo a audição e mostra que ambos descendem de homem que premiou sua descendência com a doença degenerativa. O tom não é de protesto nem de acusação. A questão é - como enfrentar a deficiência? Reprise, colorido, 52 min.

Emmanuelle: Um Mundo de

Desejo

0H45 NA BANDEIRANTES

(Emmanuelle: A World of Desire). França, 1996. Direção de L. L. Shapira, com Krista Allen, Paul Michael Robinson, Kimberley Rowe.

A Band volta ao seu horário de safadeza, e com Krista Allen na pele da sexy Emmanuelle. A trama envolve jogos eróticos com base em rituais tântricos, no Tibete. Reprise, colorido, 90 min.

Os 4 da Ave-Maria

2H05 NA REDE BRASIL

(I Quattro Dell' Ave Maria). Itália, 1968. Direção de Giuseppe Colizzi, com Terence Hill, Bud Spencer, Eli Wallach.

Terence Hill e Bud Spencer caem na cilada de um banqueiro e enfrentam pistoleiro temido do Velho Oeste. Nenhum spaghetti western com a dupla de Trinity consegue ser a sério. O humor faz parte da receita. Reprise, colorido, 120 min.