Frequências valentes O pequeno festival Novas Frequências tem tamanho inversamente proporcional à sua importância. A programação inclui nomes influentes da música eletrônica (Actress, Hype Williams, Maria Minerva), e será realizada em um pequeno teatro, no Rio. Só através do site de crowdfunding Queremos!, três dos nomes escalados virão a São Paulo, neste sábado (nota aos produtores de São Paulo: favor atualizar as playlists, e não esquecer do Novas Frequências, em 2013). Entre os destaques que chegam a São Paulo, está o inglês Actress, produtor de uma mescla de r&b, música experimental e diversas vertentes da música de pista britânica. O próprio chama esta receita de r&b concrète, em referência ao universo eletroacústico desbravado por Pierre Schaeffer (ouça a obra-prima Splazsh). / R.N.