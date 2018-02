Frei Betto debate com Gleiser Frei Betto lança hoje, na Livraria da Vila do shopping Higienópolis, o livro A Obra do Artista: Uma Visão Holística do Universo (José Olympio). Trata-se de uma síntese dos cinco anos de estudo sobre as mais avançadas teorias da ciência moderna na área de Biologia, Cosmologia e Física Quântica. Frei Betto estará acompanhado do cientista Marcelo Gleiser, com quem fará um debate a partir das 20 horas. Gleiser revisitará os temas principais dos seus livros, em particular a relação do homem com o universo sob o prisma da ciência e da sua relação com a filosofia e a religião. O shopping fica na Avenida Higienópolis, 618. O telefone é (11) 3660-0230.