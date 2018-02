Para grande parte de nossa humanidade, o conceito de fraternidade ainda parece ridículo, algo tão remoto de sua existência que sequer pensa no assunto. Acontece que, acima das leis e idiossincrasias humanas, há conceitos e ideias que produzem beleza e tornam o tempo de sua manifestação irrelevante, porque são feitos de eternidade. Só quando aqui na Terra nossa humanidade estabelecer amizade com o conceito de fraternidade e aplicar concretamente a ideia de colaboração mútua será possível construir uma civilização com fundamentos celestiais e o paraíso terreno deixará de ser uma utopia para transformar-se em realidade consumada. Afirmar o conceito de fraternidade acima das diferenças é o melhor que nossa humanidade pode fazer.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nem sempre as pessoas são justas umas com as outras, e isso para ser otimista na afirmação! Normalmente, cada uma delas

puxa a sardinha para o seu lado desconsiderando o que a outra necessita ou deseja.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TOURO 21-4 a 20-5

As delícias cotidianas têm algo para você,

mas provavelmente os olhos de sua alma ainda se concentram em planos mirabolantes, de grande porte e, por isso,

desconsideram o que de melhor acontece atualmente.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O vigor inicial de todos os empreendimentos, sejam esses de natureza comercial ou pessoal, perde-se em pouco tempo. Porém, isso não é inevitável, você pode empenhar-se para sustentar esse vigor por mais tempo.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Afirme suas raízes, mas que isso sirva para você se atrever a alçar voos mais elevados. Se afirmar as raízes produzir imobilidade ou lentidão nos negócios, então será melhor você desenraizar-se o mais rapidamente possível.

LEÃO 22-7 a 22-8

Certas conversas que sua alma andou evitando se tornaram oportunas e necessárias. Essas conversas podem ser difíceis e duras, mas certamente você saberá administrá-las para que o resultado seja benéfico.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Nada do que você tiver proverá segurança absoluta, muito pelo contrário até, pois quanto mais caros forem os objetos que você possuir, mais insegurança esses trarão. Somente o que você é traz verdadeira segurança.

LIBRA 23-9 a 22-10

Uma guinada pode ser dada, mas será necessário empenho e muita força de vontade para aplicá-la e tudo dar certo no fim. Se por acaso você deseja essa guinada, então faça bom uso deste momento, que oferece a oportunidade.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Todas as impossibilidades são temporárias, duram quanto você continuar acreditando nelas. O que parece impossível se mede melhor em diversos graus de dificuldades que com ajuda de tempo e empenho se superam.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Nossa humanidade busca a união em tudo que faz, conhece e deseja, mas quando a união acontece e se revela o trabalho que dá sustentá-la, muitas pessoas regridem e querem voltar a como as coisas eram antes.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

É hora de conquistar

e observar o justo resultado dos esforços empreendidos. É hora de contemplar

o resultado dos erros e abusos e dispor-se a redimi-los e consertá-los. Também é hora de celebrar os acertos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Ter ideias próprias é um insulto no meio

de pessoas que só sabem

repetir o que aparece nas notícias ou se torna voz popular. Ter ideias próprias é inaceitável num mundo em que nada se cria, tudo se copia.

PEIXES 20-2 a 20-3

Os riscos são necessários, porém, nunca

verdadeiramente desejáveis pela alma. Só quem é desvairado busca atirar-se na direção dos riscos. Contudo, sendo necessários, é importante aceitá-los quanto antes.