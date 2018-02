Frases O Nietzsche tem uma frase terrível que Harold Bloom usou como epígrafe do seu livro Shakespeare - A Invenção do Humano: "Aquilo para o qual encontramos palavras é algo que já morreu em nossos corações". Estranho pensamento (significando, se não me falha a interpretação, que só podemos falar ou escrever sobre o que não nos apaixona mais) para inaugurar um livro como o de Bloom, um tijolo de 745 páginas escritas com evidente paixão. Talvez o que Nietzsche quisesse dizer era que só encontramos palavras racionais para tratar de fatos quando os fatos já não desafiam a razão ou aceleram o coração. Ou seja: para escrever sobre um furacão é melhor não estar no meio do furacão. Tudo é melhor compreendido a distância. Com o passar do tempo, todos nós viramos filósofos.