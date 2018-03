FRANZ FERDINAND VOLTA À CIDADE

Grátis. O evento, que ano passado trouxe um excelente show dos veteranos do pós-punk Gang of Four, é gratuito. A programação tem foco em indie rock dançante, a sonoridade mais comum entre bandas de rock desde meados dos anos 2000, quando a ascensão de bandas como LCD Soundsystem e o próprio Franz Ferdinand popularizaram o gênero. A banda escocesa não lança um disco desde 2009, mas é sempre um bom motivo para sair de casa. Embalada por hits como Take Me Out e a amplamente popular No You Girls, a banda faz shows efervescentes.

O outro destaque do line-up é a banda The Horrors, cuja música é um exemplo do que o crítico inglês Simon Reynolds caracteriza como Retromania: os músicos da banda são peritos em garimpar sonoridades antigas, principalmente as do início dos anos 90, para fazer indie rock contemporâneo. / R.N.