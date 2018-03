Franz Ferdinand chega a SP para show da turnê 'Tonight'

Em entrevista ao Jornal da Tarde, o baterista Paul Thomson disse que o novo show deles no Brasil seria diferente dos anteriores, dessa vez, incluindo as músicas do disco novo, "Tonight: Franz Ferdinand" e, principalmente, variando o set list das apresentações que eles fizeram nas outras cidades, antes de chegar a São Paulo.

A julgar pelas apresentações em Porto Alegre e Rio, há algumas canções que não ficarão de fora, como "Do You Want To", "Matinée" e "This Fire". Apesar de não ser garantido, outros sucessos, como "Take me Out", "Lucid Dreams" e "You Could Have It So Much Better", poderão também entrar no repertório desta noite.

Exceto pela abertura do show do U2, quando tocaram para mais de 35 mil pessoas, no estádio do Morumbi (o público total chegou a 73 mil, durante o show do U2), eles preferem fazer apresentações em locais pequenos. Na turnê brasileira deste ano, o público ficou entre 5 e 7 mil. Aproximadamente o mesmo número de pessoas que os assistirão hoje. "Prefiro lugares pequenos. Ainda mais porque fico no fundo, atrás da bateria. Assim é mais fácil ver e sentir o público", disse. "Em Glasgow e ocasionalmente em Londres, no início da nossa carreira, não imaginávamos tocar em lugares tão distantes como Brasil ou Atenas, na Grécia", disse o baterista.

No momento a banda não está gravando nada novo. "Paramos em dezembro para darmos início à turnê", explica ele. "Tocar ao vivo nos dá um retorno imediato. O público se diverte junto." Apesar de serem considerados uma banda indie, com um som bastante característico, o baterista revela que muitos grupos brasileiros influenciaram sua música. "A Tropicália, Os Mutantes, Caetano Veloso, Tom Zé, além de grupos de cumbia, da Colômbia e de Porto Rico, influenciaram nosso trabalho." As informações são do Jornal da Tarde.

Franz Ferdinand. Hoje, às 22h, no Via Funchal (Rua Funchal, 65. Vila Olímpia). Tel. (011) 2144-5444. De R$180 a R$ 300. Classificação: 12 anos. www.viafunchal.com.br