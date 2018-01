Franz Ferdinand anuncia turnê pelo Brasil em 2010 A banda escocesa Franz Ferdinand confirmou uma turnê pelo Brasil no ano que vem. Depois de se apresentar na quarta-feira na casa noturna The Week e ontem na cerimônia do VMB, o grupo anunciou mais quatro shows no Brasil para 2010: em Porto Alegre (dia 18 de março, no Pepsi on Stage), Rio de Janeiro (dia 19, na Fundição Progresso), Brasília (dia 21, em local ainda indefinido) e São Paulo (dia 23, no Via Funchal). A venda de ingressos começa no dia 19 de outubro. Esta será a terceira vez que a banda vem ao Brasil. Em fevereiro de 2006, eles abriram os shows do U2, e em setembro se apresentaram no Rio e em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.