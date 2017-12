Franquia Terminator terá mais três episódios A célebre franquia Exterminador do Futuro, que já arrecadou US$ 1 bilhão nos cinemas, terá mais três filmes - e o primeiro será lançado em julho de 2015. A informação foi divulgada na sexta-feira pelo estúdio Paramount Pictures. Ainda não está definida a participação do ator Arnold Schwarzenegger nas produções. / REUTERS