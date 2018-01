Frank Miller volta a São Paulo para Comic Con depois de ser ovacionado em 2015

A recepção a Frank Miller durante a Comic Con Experience do ano passado foi algo assombroso. Em um painel realizado no principal auditório da São Paulo Expo, localizado no sul da cidade, Miller foi ovacionado enquanto comentava os principais trechos de sua carreira como um dos mais importantes quadrinistas de super-heróis da história. Corcunda, carrancudo, de respostas curtas, o norte-americano que criou histórias icônicas de personagens como Demolidor e Batman fez fãs chorarem, de felicidade, ao quebrar o protocolo e assinar uma edição de Batman: O Cavaleiro das Trevas, clássico dele de 1986.

A devoção ao mestre, que recentemente trabalhou com Brian Azzarello na terceira parte da história de O Cavaleiro das Trevas, foi o suficiente para arrancar sorrisos de Miller e fazê-lo aceitar voltar a São Paulo, em mais uma edição da feira dedicada à cultura nerd e pop também chamada de CCXP. Miller, ao lado de Azzarello, é uma das grandes atrações da nova edição do evento, realizada entre os dias 1.º, hoje, e 4, domingo.

Com formato bastante similar às outras convenções do tipo, como a Comic-Con de San Diego, na Califórnia, a CCXP traz suas atrações mais blockbusters para um grande auditório no qual uma cadeira é disputada a tapa – ou, nesse caso, chegando o mais cedo possível à fila. No Auditório Cinemark, cuja capacidade é de 3,5 mil pessoas, passarão Miller e Azzarello para discutirem a HQ Cavaleiro das Trevas III – A Raça Superior, nesta quinta-feira, 1.º, a partir das 13h30.

O primeiro dia de feira, principalmente no maior auditório, outros blockbusters farão com que os fãs que chegarem cedo para ter a presença de Miller por lá permaneçam. Logo na sequência, é a vez do estúdio Paramount Pictures apresentar seus principais lançamentos para o próximo ano, a partir das 15h30. Entre eles, xXx: Reativado, o filme que volta a trazer Vin Diesel, brutamontes de Velozes e Furiosos, de volta ao papel do praticante de esportes radicais recrutado para se tornar um espião. Diesel, assim como as coestrelas do filme Nina Dobrev e Ruby Rose, darão as caras no painel.

Na sequência, às 17h, o auditório será tomado por David Fogler. E se o nome não é familiar, saiba que esse é o especialista em efeitos especiais da Lucasfilm e discutirá com fãs o processo de recriação da icônica nave Millenium Falcon para a nova trilogia de Star Wars iniciada com O Despertar da Força, lançado no ano passado.

Por fim, o inverno chega à CCXP. Em um painel especial sobre Game of Thrones, o canal por assinatura HBO apresentará artes conceituais e informações de bastidores da cultuada série com a presença da atriz Natalie Dormer.

COMIC CON EXPERIENCE

Centro de Exposições SP Expo.

Rod. dos Imigrantes, km 1,5.

5ª (1º) a dom. (4). R$ 300 (dias 1º e 2) e R$ 400 (dia 4). Dia 3: ingressos esgotados