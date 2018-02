Frank Langella chegou a ter pesadelo com Nixon Numa noite de abril de 2007, quando Frank Langella desempenhava na Broadway o papel de Richard Nixon na peça Frost/Nixon, Oliver Stone procurou o ator no camarim, após o espetáculo. O cineasta não queria apenas cumprimentá-lo pela performance como o ex-presidente dos EUA, um homem que sempre fascinou Stone (a ponto de o diretor rodar a cinebiografia Nixon, em 1995, com Anthony Hopkins, no papel-título). "Stone disse que queria trabalhar comigo. O problema é que ele ainda não sabia no quê", contou Langella, escalado mais de dois anos depois para o elenco de Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme.