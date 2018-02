Frank Gehry ganha Príncipe das Astúrias O americano Frank Gehry, criador do museu Guggenheim de Bilbao, no norte da Espanha, ganhou ontem o prêmio Príncipe de Asturias das Artes 2014. Reconhecido internacionalmente com prêmios como o Pritzker, em 1989, Gehry foi escolhido pela "relevância e repercussão de suas criações em diversos países, com as quais definiu e impulsionou a arquitetura dos últimos 50 anos". "Seus edifícios se caracterizam por um jogo virtuoso com formas complexas, pelo uso de materiais pouco comuns, como o titânio", declarou a comissão julgadora. / AFP