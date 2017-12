Franco recorre ao crowdfunding para patrocinar filmes

Segundo ele, o dinheiro vai servir para que jovens diretores sejam contratados para rodar os filmes baseados na coletânea Palo Alto, lançada em 2011. "Por ser quem sou, as pessoas imaginam que é fácil para mim conseguir dinheiro para filmar e distribuir meus projetos. Mas infelizmente as coisas não são assim. Muitas vezes tenho colocado meu próprio dinheiro em projetos meus e de meus alunos", escreveu o ator no site. Os filmes vão se chamar Memoria, Yosemite e Killing Animals e serão dirigidos por Bruce Thierry Cheung, Gabrielle Demeestere, Nina Ljeti e Vladimir de Fontenay.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.