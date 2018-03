Franco Moretti participará da Flip Foi confirmada ontem a participação do crítico literário italiano Franco Moretti na Festa Literária Internacional de Paraty deste ano. Fundador do Centro de Estudos do Romance, na Universidade de Stanford, ele é o sexto escritor estrangeiro anunciado para a 9.ª edição da Flip, que ocorrerá entre 6 e 10 de julho. Com Oswald de Andrade como homenageado, estarão presentes ao evento os autores David Remnick, Andrés Neuman, Valter Hugo Mãe, Pola Oloixarac e Joe Sacco. No Brasil, o crítico italiano já publicou Atlas do Romance Europeu (Boitempo Editorial), Signos e Estilos da Modernidade (Civilização Brasileira) e Literatura Vista de Longe (Arquipélago).