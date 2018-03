Franco-israelita Yael Naim canta hoje em São Paulo

Nascida em Paris, mas criada em Israel, começou a ter suas composições notadas após Steve Jobs, dono da Apple, escolher a canção "New Soul" para ser a trilha sonora de lançamento de um novo produto, o Mac Book Air. "Minha música tem tudo a ver com tecnologia. Para começar, foi graças aos novos equipamentos digitais que consegui gravar meu álbum e divulgá-lo na internet", fala Yael. "Gosto da tecnologia também porque me aproxima do público."

O som de Yael lembra o folk, mas a cantora não gosta de rótulos. Diz que tem influência de todos os estilos, tanto é que fez uma versão de "Toxic", de Britney Spears. "Foi uma brincadeira. Queria fazer uma releitura intimista de uma canção muito popular. O mais extremo que achei foi a Britney. Não gosto dela, mas suas canções são boas."

Até os 21 anos, Yael viveu em Israel. E, assim como qualquer mulher israelense, teve de servir o exército por dois anos. "Foi um período normal. Eu já compunha desde os dez anos, então o período no exército não foi um empecilho." A mudança para Paris, para ela, significou o início do trabalho profissional com música. "Em Paris, não tive uma experiência boa como imaginei que seria. Meu namorado me deixou e me vi sozinha na cidade. Foi um período confuso, mas foi como adquirir a liberdade novamente. Foi o momento de descobrir quem eu era."

Ao analisar o cenário musical dos dois países, a cantora critica Israel. "A produção deles é ruim. É um país pequeno. Os músicos fazem um trabalho incrível, mas as pessoas preferem ouvir Pink Floyd ou qualquer outra banda estrangeira. Na França, por outro lado, a música está vivendo um período muito bom. O mundo está aberto às canções francesas." As informações são do Jornal da Tarde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Yael Naim. Hoje, às 22h30, no Bourbon Street (R. dos Chanés, 127). Tel. (011) 5095-6100. De R$ 55 a R$ 65. Qui. e sex., às 21h, no Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195). R$ 20.