Francisco Cuoco é assaltado no Rio Armados e com coletes à prova de balas, sete homens assaltaram na noite desta quinta-feira, 9, o ator Francisco Cuoco, de 72 anos, que foi mantido refém por cerca de 20 minutos. Seu carro foi interceptado por dois veículos no Elevado do Gasômetro, zona portuária. Cuoco, que seguia para o Teatro Miguel Falabella, em Del Castilho, na zona norte, foi liberado em São Cristóvão, na mesma região. Mesmo depois do susto, o artista apresentou a peça O Último Bolero. Os bandidos levaram o carro de Cuoco, um Corolla, telefones celulares, dinheiro e documentos. Além do ator, também ficaram em poder dos assaltantes seu motorista e uma das duas produtoras que o acompanhavam. A outra conseguiu escapar. "Nasci de novo", disse Cuoco, que faz aniversário no dia 29.